15 февраля, 14:03Происшествия
Украденную из МГУ картину Лагорио "Бурное море" нашли
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Украденную картину русского живописца Льва Лагорио "Бурное море" обнаружили при помощи Никулинской межрайонной прокуратуры. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного ведомства.
Прокуратура держит на контроле все обстоятельства инцидента.
О похищении картины стало известно 6 февраля. Ее украли из здания геологического факультета МГУ имени Ломоносова на Ленинских горах в Москве, сообщали в правоохранительных органах.
По их данным, заявление в полицию написала ведущий инженер геологического факультета МГУ. Она поделилась, что обнаружила пропажу холста, висевшего в одном из кабинетов образовательного учреждения.
До этого стало известно об утерянной работе художника эпохи позднего Возрождения Галеаццо Кампи, которую нашли на аукционе в Мидделбурге. Картину в 1959 году украли из музея Civico Ala Ponzone в итальянской Кремоне.
Картину Ван Гога украли из музея в Нидерландах
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