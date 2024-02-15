Украденную из МГУ картину Лагорио "Бурное море" нашли

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Украденную картину русского живописца Льва Лагорио "Бурное море" обнаружили при помощи Никулинской межрайонной прокуратуры. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного ведомства.

Прокуратура держит на контроле все обстоятельства инцидента.

О похищении картины стало известно 6 февраля. Ее украли из здания геологического факультета МГУ имени Ломоносова на Ленинских горах в Москве, сообщали в правоохранительных органах.

По их данным, заявление в полицию написала ведущий инженер геологического факультета МГУ. Она поделилась, что обнаружила пропажу холста, висевшего в одном из кабинетов образовательного учреждения.

До этого стало известно об утерянной работе художника эпохи позднего Возрождения Галеаццо Кампи, которую нашли на аукционе в Мидделбурге. Картину в 1959 году украли из музея Civico Ala Ponzone в итальянской Кремоне.

Картину Ван Гога украли из музея в Нидерландах