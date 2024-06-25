Госдума исключила полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто

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Госдума на пленарном заседании в третьем чтении приняла законопроект, исключающий полис ОСАГО из списка обязательных документов при госрегистрации автомобиля.

Изменения вносятся в закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ". Нововведение касается как постановки машины на госучет, так и перерегистрации при смене владельца автомобиля.

Согласно законопроекту, также предлагается разрешить автомобилистам при продаже сразу снимать машину с учета в Госавтоинспекции, а не через 10 дней после обращения в ведомство.

Более того, документ расширяет список оснований для отказа в регистрации. Так, основанием для отказа в постановке на учет, в том числе в связи со сменой владельца, станет "обращение в регистрационное подразделение владельца транспортного средства, не уплатившего утилизационный сбор" в течение положенного времени.