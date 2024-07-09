Около 30 маршрутов транспорта будут ездить по пяти новым выделенным полосам в Москве

В нескольких округах столицы появится 5 выделенных полос с 27 июля. По этим участкам будут ездить около 30 маршрутов общественного транспорта. Как отметили автоэксперты, благодаря выделенным полосам машины будут ездить быстрее, а на дорогах снизится аварийность.

Выделенные полосы появятся в центре, на юге, востоке и юго-востоке Москвы, а также в Зеленограде. При этом по "выделенкам" запрещено ездить на личных машинах. За это нарушение грозит штраф в три тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

