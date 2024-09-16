Над Варшавским шоссе специалисты подняли все железобетонные опоры

Большая часть дорожных работ в столице проходит на территории Московского скоростного диаметра. Там уже установили пролеты над Варшавским шоссе. Специалисты соединяют шестой и восьмой участки трассы.

По словам руководителя проекта Артема Артемьева, на данный момент все железобетонные опоры подняты и полностью смонтировано металлическое пролетное строение.

Сейчас специалисты приступают к устройству опалубки и армированию пролетного строения. Эстакада через Варшавское шоссе и Курское направление МСД составит примерно 500 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.