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16 сентября, 15:15

Транспорт

Над Варшавским шоссе специалисты подняли все железобетонные опоры

Над Варшавским шоссе специалисты подняли все железобетонные опоры

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Пролеты над Варшавским шоссе установили на МСД

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Большая часть дорожных работ в столице проходит на территории Московского скоростного диаметра. Там уже установили пролеты над Варшавским шоссе. Специалисты соединяют шестой и восьмой участки трассы.

По словам руководителя проекта Артема Артемьева, на данный момент все железобетонные опоры подняты и полностью смонтировано металлическое пролетное строение.

Сейчас специалисты приступают к устройству опалубки и армированию пролетного строения. Эстакада через Варшавское шоссе и Курское направление МСД составит примерно 500 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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