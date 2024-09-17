В Подмосковье люди вынуждены стоять в очереди на автобусы минимум 20 минут

В Подмосковье сокращают интервалы движения автобусов, которые идут в Москву от крупных жилых комплексов. Но с началом осени спрос на перевозки вырос, а это значит, что пассажирам снова приходится закладывать время на ожидание и очереди на транспорт. В ЖК "Бутово парк 2" жители стоят в очередях минимум по 20 минут. При этом по вечерам от метро собираются километровые очереди.

Подобная ситуация сложилась в Одинцовском округе и в нескольких микрорайонах Балашихи.

По мнению местных жителей, проблема заключается в нехватке автобусов и неудобном графике, а также заторах на дорогах на пути к метро.

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