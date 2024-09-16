МСД вошел в тройку самых востребованных автомагистралей столицы

Московский скоростной диаметр вошел в топ-3 самых востребованных трасс в столице. Один из самых масштабных дорожных объектов города протянулся на 68 километров. Благодаря ему москвичи могут проехать с севера на юг города всего за 40 минут.

Большая часть многополосной автомагистрали уже открыта. К концу 2024 года будет сформирован следующий этап, на котором МСД соединят с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

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