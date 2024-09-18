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18 сентября, 07:15

Транспорт

В беспилотный трамвай внедрили систему распознавания препятствий

В беспилотный трамвай внедрили систему распознавания препятствий

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В беспилотный трамвай внедрили систему распознавания препятствий. Вагон с помощью специальных камер и радаров определяет преграды на пути.

Система также контролирует обстановку вокруг трамвая в радиусе 200 метров – распознаются цвета, объекты и расстояние до них. Все эти данные обрабатываются с помощью нейросетей.

Кроме того, трамвай строго соблюдает правила дорожного движения, а его максимальная разрешенная скорость – 60 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспорттехнологиивидеоАнастасия Бородина
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