В беспилотный трамвай внедрили систему распознавания препятствий. Вагон с помощью специальных камер и радаров определяет преграды на пути.

Система также контролирует обстановку вокруг трамвая в радиусе 200 метров – распознаются цвета, объекты и расстояние до них. Все эти данные обрабатываются с помощью нейросетей.

Кроме того, трамвай строго соблюдает правила дорожного движения, а его максимальная разрешенная скорость – 60 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.