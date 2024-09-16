16 сентября, 23:45Транспорт
Почти два десятка "выделенок" запустили в Москве с начала года
С начала года в столице появилось 17 новых выделенных полос. Они протянулись на 13 километров и охватывают 109 городских и областных маршрутов, на которых в будни пассажиры совершают около 570 тысяч поездок.
Новые полосы для общественного транспорта занимают небольшой участок дорожного полотна, но обеспечивают нужный эффект. Их вводят в самых загруженных местах, где москвичи чаще всего теряют время.
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