Почти два десятка "выделенок" запустили в Москве с начала года

С начала года в столице появилось 17 новых выделенных полос. Они протянулись на 13 километров и охватывают 109 городских и областных маршрутов, на которых в будни пассажиры совершают около 570 тысяч поездок.

Новые полосы для общественного транспорта занимают небольшой участок дорожного полотна, но обеспечивают нужный эффект. Их вводят в самых загруженных местах, где москвичи чаще всего теряют время.

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