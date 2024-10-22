"Известия": в ГД предложили увеличить порог максимального дохода самозанятых

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В России предложили увеличить порог максимального дохода самозанятых до 3,6 миллиона рублей в 2025 году с последующим ростом до 3,8 миллиона, 4 миллионов и 4,2 миллиона рублей в следующие три года соответственно. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на законопроект главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Специальный режим с установленным лимитом дохода в 2,4 миллиона рублей был введен еще в 2019 году, когда появился налог на профессиональный доход (НПД), отмечается в пояснительной записке к проекту. При этом инфляция за последние годы оказалась выше изначальных прогнозов: цены на товары и услуги увеличились в 1,5 раза.

Для того, чтобы сохранить право на налоговые льготы, многие россияне начинают скрывать свой заработок, то есть "уходить в тень". Это, в свою очередь, приводит к снижению доходов бюджета.

По словам Нилова, новые нормы позволят увеличить численность самозанятых, снизить количество используемых ими теневых сделок, а также повысить бюджетные доходы.

Между тем в Минфине допускают изменения, однако уже после окончания эксперимента со спецрежимом НПД в 2028 году, отметил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

Ранее министерство труда и социальной защиты РФ выступило с предложением ограничить допуск самозанятых специалистов к проведению опасных видов работ.

Ведомство также предложило провести эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых в случае временной нетрудоспособности. Эксперимент планируют начать с 1 января 2026 года. При этом закончится он одновременно с завершением режима НПД в 2028 году.