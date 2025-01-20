Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 07:15

Общество

Центр "Профессии будущего" помог найти работу тысячам москвичей

Центр "Профессии будущего" помог найти работу тысячам москвичей

Москвичи высказались о запрете "Игры в кальмара"

В России предложили способ борьбы с водителями, игнорирующими скорую помощь

Москвичи поделились кадрами солнечной погоды в Москве 19 января

Новости регионов: началась откачка мазута из танкера "Волгонефть-239" на Кубани

Снег в Москве почти растаял

"Мой район. Новости": заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась в Москве

Число заболевших свиным гриппом увеличивается в регионах РФ

Москва 24 вручила призы победителям розыгрыша в рубрике "Что вообще происходит?"

Жители Бутова заметили в лесополосе грибы

В центре "Профессии будущего" специалисты помогли найти работу и пройти обучение многим жителям Москвы. В столице растет спрос на квалифицированные кадры, особенно в таких сферах, как торговля, финансы, промышленность, транспорт и логистика. В 2025 году ожидается увеличение числа вакансий.

Здесь можно не только пройти профессиональное обучение, но и получить консультации карьерных наставников, которые помогут составить резюме и подготовиться к собеседованию. Программы обучения для различных профессий, таких как сервисный инженер-робототехник или сварщик, занимают не более трех с половиной месяцев. В центре уже прошли обучение 20 тысяч человек.

Особое внимание уделяется поддержке молодежи. В центре работают с подростками, помогая им определиться с будущей профессией. Так, например, 15-летняя Татьяна попробовала себя в роли сварщика с помощью виртуальной реальности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим ШаманинНика КараваеваКристина Шашкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика