Центр "Профессии будущего" помог найти работу тысячам москвичей

В центре "Профессии будущего" специалисты помогли найти работу и пройти обучение многим жителям Москвы. В столице растет спрос на квалифицированные кадры, особенно в таких сферах, как торговля, финансы, промышленность, транспорт и логистика. В 2025 году ожидается увеличение числа вакансий.

Здесь можно не только пройти профессиональное обучение, но и получить консультации карьерных наставников, которые помогут составить резюме и подготовиться к собеседованию. Программы обучения для различных профессий, таких как сервисный инженер-робототехник или сварщик, занимают не более трех с половиной месяцев. В центре уже прошли обучение 20 тысяч человек.

Особое внимание уделяется поддержке молодежи. В центре работают с подростками, помогая им определиться с будущей профессией. Так, например, 15-летняя Татьяна попробовала себя в роли сварщика с помощью виртуальной реальности.

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