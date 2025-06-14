Врач Виноградова: курение электронных сигарет серьезно ухудшает память

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Плохая память может быть следствием курения электронных сигарет, а также патологий щитовидной железы, тревожных расстройств и дефицита витаминов. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала врач-невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук Татьяна Виноградова.

По ее словам, аффективные, тревожные, депрессивные и панические расстройства влияют на психику, что негативно отражается на памяти.

"Также она ухудшается при повышении или снижении функции щитовидной железы: гипер- или гипотиреозе. В таком состоянии человек плохо воспроизводит или "достает" что-то из своей памяти. Поэтому важно проверить здоровье эндокринного органа и сдать анализы на гормоны", – посоветовала врач.





Татьяна Виноградова врач-невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук Стоит отметить, что сегодня молодежь часто курит электронные сигареты. Это отвратительная вещь: из-за них повреждаются легкие, а организм находится в хронической интоксикации, поэтому память уходит в никуда.

К тому же многие испытывают колоссальную информационную нагрузку. Причем большая часть этих знаний абсолютно бесполезна и только "засоряет" память, добавила врач в программе "Доктор 24".

Еще среди причин ухудшения памяти – дефицит витаминов и анемия любого типа.

"Стоит выделить В12-дефицитную анемию, при которой ухудшается нервная проводимость. Дело в том, что этот витамин отвечает за передачу сенсорного сигнала, но не всегда хорошо всасывается желудком. Поэтому, если курс лечения оказался неэффективен, нужно обратиться к врачу", – заключила Виноградова.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал жирную морскую рыбу, ягоды, орехи, кофе и горький шоколад лучшими продуктами для хорошей памяти. В них находятся омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты и биоактивные вещества, которые поддерживают здоровье мозга.

