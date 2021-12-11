Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:00

Главная / Новости /

Диетолог перечислил пять продуктов против информационной усталости

Обрести спокойствие: как предотвратить синдром информационной усталости
общество еда эксклюзив

Фото: depositphotos/sjenner13

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с Москвой 24 перечислил пять продуктов, которые помогают повысить мозговую выносливость.

Для того чтобы "подкармливать" клетки мозга, специалист советует съедать по одному яичному желтку в день.

Яичные желтки содержат огромное количество вещества под названием холин. Он активирует жиросжигание и перенос полезных компонентов, полученных с жиров, по всем клеткам. В том числе и по клеткам мозга. А если наши клетки мозга будут питаться достаточно хорошо, то и усталости будет меньше.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог, нутрициолог

По его словам, сохранить активность мозга поможет и говяжья печень. В ней содержится витамин B12, фолиевая кислота и железо, которые помогают улучшить доступ кислорода к мозговым клеткам, объяснил диетолог в программе "Доктор 24". Чем больше кислорода в любой клетке, тем лучше она работает. Причем витамины группы B есть и в цельнозерновом хлебе.

"Цельное зерно сохраняет много витаминов, в том числе и витамины группы B. Они важны для нейронных связей и для обменных процессов. А чем лучше обменные процессы, тем больше энергии получает мозг, поэтому употребление витаминов группы B сделает нас спокойными и невосприимчивыми к избыточной информации", – пояснил врач.

Полезны для клеток мозга и семена чиа: в них содержится достаточно большое количество Омега-3 жирных кислот. Их лучше употреблять ежедневно, примерно 7–10 граммов в сутки, уточнил специалист.

"Клетки мозга, по сути, состоят из жиров, а Омега-3 жирные кислоты позволяют улучшить проводимость нейронных связей и улучшают работу наших сосудов, то есть тех компонентов, которые доставляют полезные вещества к любой клетке нашего мозга", – пояснил диетолог.

Можно есть еще тыквенные семечки. Они крайне богаты цинком. Это достаточно мощный антиоксидант, который защищает все клетки, в том числе и клетки нашего мозга, от любых активных вредных факторов. Кроме того, цинк является отличным веществом, которое позволяет сохранять и синтезировать новые аминокислотные связи в мозговых клетках.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог, нутрициолог

Сладкое же диетолог употреблять не советует, так как оно может только усугубить информационную усталость и не содержит полезных для здоровья компонентов.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Виктор Жиляев рассказал, что употребление жирного мяса, кисломолочных продуктов, а также полуфабрикатов и сахара повышает риск развития депрессии. В связи с этим специалист советует придерживаться средиземноморского стиля питания и отдать предпочтение овощам, фруктам, зелени, орехам и морепродуктам.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать