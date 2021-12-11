Диетолог перечислил пять продуктов против информационной усталости

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с Москвой 24 перечислил пять продуктов, которые помогают повысить мозговую выносливость.

Для того чтобы "подкармливать" клетки мозга, специалист советует съедать по одному яичному желтку в день.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Яичные желтки содержат огромное количество вещества под названием холин. Он активирует жиросжигание и перенос полезных компонентов, полученных с жиров, по всем клеткам. В том числе и по клеткам мозга. А если наши клетки мозга будут питаться достаточно хорошо, то и усталости будет меньше.

По его словам, сохранить активность мозга поможет и говяжья печень. В ней содержится витамин B12, фолиевая кислота и железо, которые помогают улучшить доступ кислорода к мозговым клеткам, объяснил диетолог в программе "Доктор 24". Чем больше кислорода в любой клетке, тем лучше она работает. Причем витамины группы B есть и в цельнозерновом хлебе.

"Цельное зерно сохраняет много витаминов, в том числе и витамины группы B. Они важны для нейронных связей и для обменных процессов. А чем лучше обменные процессы, тем больше энергии получает мозг, поэтому употребление витаминов группы B сделает нас спокойными и невосприимчивыми к избыточной информации", – пояснил врач.

Полезны для клеток мозга и семена чиа: в них содержится достаточно большое количество Омега-3 жирных кислот. Их лучше употреблять ежедневно, примерно 7–10 граммов в сутки, уточнил специалист.

"Клетки мозга, по сути, состоят из жиров, а Омега-3 жирные кислоты позволяют улучшить проводимость нейронных связей и улучшают работу наших сосудов, то есть тех компонентов, которые доставляют полезные вещества к любой клетке нашего мозга", – пояснил диетолог.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Можно есть еще тыквенные семечки. Они крайне богаты цинком. Это достаточно мощный антиоксидант, который защищает все клетки, в том числе и клетки нашего мозга, от любых активных вредных факторов. Кроме того, цинк является отличным веществом, которое позволяет сохранять и синтезировать новые аминокислотные связи в мозговых клетках.

Сладкое же диетолог употреблять не советует, так как оно может только усугубить информационную усталость и не содержит полезных для здоровья компонентов.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Виктор Жиляев рассказал, что употребление жирного мяса, кисломолочных продуктов, а также полуфабрикатов и сахара повышает риск развития депрессии. В связи с этим специалист советует придерживаться средиземноморского стиля питания и отдать предпочтение овощам, фруктам, зелени, орехам и морепродуктам.

