Мартин Скорсезе станет обладателем почетного "Золотого медведя" Берлинале

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Режиссер, продюсер и сценарист Мартин Скорсезе получит "Золотого медведя" 74-го Берлинского международного кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте смотра.

"Для всех, кто считает кино искусством, создающим историю таким образом, чтобы она была одновременно полностью личной и универсальной, Мартин Скорсезе является непревзойденным образцом для подражания", – говорится в тексте.

Руководители фестиваля Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан подчеркнули, что фильмы Скорсезе сопровождали человеческую историю, его персонажи "жили и росли" внутри людей, а взгляд режиссера на историю и человечество помог "понять и задаться вопросом, кто мы и откуда мы".

По их мнению, последний фильм Скорсезе "Убийцы цветочной луны" – "одно из его величайших достижений".

Церемония награждения пройдет 20 февраля следующего года. Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров.



Картина "Убийцы цветочной луны" рассказывает об убийстве почти 60 членов племени осейджи в период с 1921 по 1925 год. После того как племя во второй половине XIX века получило право на прибыль от нефти в штате Оклахома, оно стало считаться одним из самых богатых в мире.

Также фильм вошел в список номинантов кинопремии "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм". Церемония вручения пройдет 7 января 2024 года.

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