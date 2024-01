Названы номинанты премии "Оскар" 2024 года

Фото: depositphotos/MidoSemsem

Стали известны номинанты 96-й премии "Оскар" 2024 года, награждение победителей которой состоится 10 марта. В качестве ведущего мероприятия выступит комик Джимми Киммел.

На премию "Лучший фильм" номинировали картины "Анатомия падения", "Убийцы цветочной луны", "Оппенгеймер", "Бедные-несчастные", "Зона интересов", "Американское чтиво", "Барби", "Оставленные", "Маэстро", "Прошлые жизни".

За звание "Лучшего режиссера" будут бороться Жюстин Трие ("Анатомия падения"), Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны"), Кристофер Нолан ("Оппенгеймер") Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные"), Джонатан Глейзер ("Зона интересов").

Номинантами на "Лучшую мужскую роль" стали Пол Джаматти ("Оставленные"), Джеффри Райт ("Американское чтиво"), Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер"), на "Лучшую женскую роль" – Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд"), Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"), Сандра Хюллер ("Анатомия падения"), Кэри Маллиган ("Маэстро"), Эмма Стоун ("Бедные-несчастные").

На "Лучшую мужскую роль второго плана" номинировали Стерлинаг Келби Брауна из "Американского чтива", Роберта де Ниро, исполнившего роль в "Убийцах цветочной луны", Роберта Дауни – младшего, сыгравшего в "Оппенгеймере", а также Райана Гослинга с ролью в "Барби" и Марка Руффало в "Бедных-несчастных".

В числе претендентов на "Лучшую женскую роль второго плана" оказались Джоди Фостер ("Дайана Найэд"), Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные"), Америка Феррера ("Барби"), Даниэль Брукс ("Цвет пурпурный"), Эмили Блант ("Оппенгеймер").

За звание "Лучший адаптированный сценарий" будут бороться картины "Американское чтиво", "Зона интересов", "Оппенгеймер", "Барби" и "Бедные-несчастные".

На премию в категории "Лучший иностранный фильм" номинировали "Идеальные дни", "Зона интересов", "Я – капитан", "Общество снега", "Учительская".

"Оскар" также вручат за "Лучший анимационный фильм", на звание которого выдвинулись "Мальчик и птица", "Элементарно", "Нимона", "Мечты робота", "Человек-паук: Паутина вселенных". В числе претендентов на звание "Лучший короткометражный анимационный фильм" оказались "Письмо свинье", "Девяносто пять чувств", "Наша униформа", "Толстокожий", "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко".

Проекты "Барби", "Убийцы цветочной Луны", "Наполеон", "Оппенгеймер", "Бедные-несчастные" номинировали на звание "Лучший дизайн костюмов".

"Лучший макияж и прически" могут оказаться у актеров картин "Голда. Судный день", "Маэстро", "Оппенгеймер", "Общество снега", "Бедные-несчастные".

В номинации "Лучшая работа художника-постановщика" числятся "Барби", "Убийцы цветочной луны", "Оппенгеймер", "Наполеон", "Бедные-несчастные".

На премию в номинации "Лучший монтаж" выдвинули проекты "Анатомия падения", "Убийцы цветочной луны", "Оппенгеймер", "Оставленные", "Бедные-несчастные".

Претендентами на "Лучший звук" оказались "Создатель", "Маэстро", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая", "Оппенгеймер", "Зона интересов".

На "Оскар" в категории "Лучшие визуальные эффекты" номинировали картины "Создатель", "Годзилла: Минус один", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая", "Стражи Галактики. Часть 3", "Наполеон".

За звание "Лучшая песня" будут бороться The Fire Inside ("Обжигающе горячий"), I’m Just Ken ("Барби"), It never went away ("Американская симфония"), Wahzhazhe ("Убийцы цветочной луны"), What was I made for ("Барби").

"Лучшим саундтреком" могут признать композицию одного из пяти номинантов, в числе которых "Американское чтиво", "Индиана Джонс и колесо судьбы", "Убийцы цветочной луны", "Оппенгеймер", "Бедные-несчастные".

В числе номинантов на звание "Лучший документальный фильм" оказались "Боби Уайн: Президент народа", "Вечная память", "Четыре дочери", "Убить тигра", "20 дней в Мариуполе", на звание "Лучший короткометражный документальный фильм" – "Азбука запрета на книги", "Парикмахер из Литл-Рок", "Остров посреди", "Последняя ремонтная мастерская", "Наи наи и Ваи По".

В 2023 году "Оскар" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Все везде и сразу". Его актриса Мишель Йео получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль.