Три человека пострадали после удара ВСУ по автомобилю в Белгородской области

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Три человека пострадали после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Движущийся в поле легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона", – объяснил он.

По его информации, атака случилась в Белгородском районе, между селами Нехотеевка и Журавлевка. Внутри находились водитель и два пассажира – все они получили различные травмы и были госпитализированы, уточнил Гладков.

Состояние двух пострадавших медики оценили как средней степени тяжести, однако третьего мужчину отправили домой для амбулаторного лечения.

"Пострадавшие не согласовали выезд на обстреливаемую территорию ни с профильным министерством, ни с администрацией района и силовым блоком", – разъяснил губернатор и указал, что этого можно было избежать.

Утром 15 мая на территории Белгорода и Белгородского района прозвучал сигнал ракетной опасности. В итоге российские ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к городу. Однако из-за удара ВСУ двое получили травмы.

