Автоэксперт рассказал о самых ненужных опциях в современных автомобилях

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
На фоне кризиса на авторынке продавцы стремятся подороже продать имеющиеся автомобили за счет дополнительного оснащения, которое не так уж и необходимо, рассказал технический директор автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.
По его словам, например, подрулевые лепестки, имеющиеся в премиальных седанах Mercedes-Benz, кроссоверах Cadillac Escalade и Jaguar F-Pace, абсолютно лишние, поскольку используются лишь в спортивных машинах.
К этой же категории эксперт отнес атмосферную подсветку салона или системы считывания дорожных знаков и контроля рядности, которые чаще всего, подчеркнул Рязанов, работают некорректно.
"Системы считывания дорожных знаков и контроля рядности не адаптированы для езды в разных странах, поэтому предоставляют водителю некорректную информацию, тем самым только отвлекая его. Поэтому переплачивать за них не стоит", – приводит слова автоэксперта агентство "Прайм".
Кроме того, отметил Рязанов, практически не принесет пользы омыватель фар, поскольку чаще всего он просто не справляется со своей задачей, также не нужен опытным водителям и автопарковщик.
Ранее автоэксперт Петр Баканов рассказал, как правильно рассчитывать время поездки. Он отметил, что современные навигаторы имеют погрешность, поэтому в городе лучше прибавлять 10 минут к указанному времени. Также навигатор может не учитывать заторы, аварии или перекрытия дорог. Кроме того, некоторые приложения не учитывают альтернативные маршруты, которые могут сэкономить время в пути.
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