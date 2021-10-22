Автоэксперт назвал лучшую зимнюю резину для Москвы

21 октября в департаменте транспорта Москвы посоветовали столичным автомобилистам менять летние шины на зимние. В ведомстве обратили внимание на дождливую и прохладную погоду в городе. Разбираемся, при какой температуре действительно пора ехать в шиномонтаж, чем "липучки" отличаются от шипов и что в итоге безопаснее.



Время менять шины

В департаменте транспорта Москвы 21 октября посоветовали столичным водителям поменять летние шины на зимние из-за снега с дождем.





департамент транспорта Москвы В Москве дождь и временами снег. Поэтому советуем начать менять шины.

В ведомстве отметили, что жесткая летняя резина дополнительно твердеет в холода, что приводит к опасным ситуациям на дороге.

Автомобильный эксперт, основатель команды "ГАЗ Рейд Спорт" Вячеслав Субботин рассказал в беседе с Москвой 24, что производители автомобильных шин рекомендуют менять резину при разной среднесуточной температуре: некоторые советуют ехать в шиномонтаж уже при плюс 7 градусах, другие рекомендуют дождаться плюс 5 градусов.





Вячеслав Субботин автомобильный эксперт, основатель команды "ГАЗ Рейд Спорт" Эти температуры означают, что скоро пойдет снег, будет гололед, особенно ночью. Днем, может, и растает, но ночью подморозит.

Между тем, по прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшие выходные в столичном регионе начнется похолодание, а уже на следующей неделе температура в области опустится ниже нуля. В ночь на понедельник, 25 октября, столбики термометров покажут минусовые значения.



В ЦОДД призвали столичных автовладельцев поменять летние шины на зимние

Что эффективнее

Зимние шины бывают шипованными и фрикционными (так называемые "липучки"). Шипованные шины комплектуются металлическими шипами, а в "липучках" шипов нет, зато есть мелкие ламели на протекторе.

По мнению автоэксперта Вячеслава Субботина, шипованная резина гораздо эффективнее фрикционных шин на дороге, покрытой льдом или плотно укатанным снегом.

"Шип прокалывает лед и держится за него, перед ним лед не устоит. Получается хорошее сцепление. Но шипованные шины нужно использовать по назначению, там, где есть лед", – сказал Субботин.

В то же время в столице, где дороги регулярно чистят от снега, а наледь обрабатывают реагентами, экономически целесообразнее выбирать фрикционные шины, добавил специалист.





Вячеслав Субботин автомобильный эксперт, основатель команды "ГАЗ Рейд Спорт" Они дешевле, цепляют дорогу и достаточно безопасны. Довольно комфортные, шумят не столь сильно, как шипованные.

"Фрикционные шины не прокалывают лед, они цепляются. Там куча ламелей – это мелко нарезанные блоки протектора. Когда машина едет, они цепляются за неровности дороги и льда. В результате хорошо останавливаются, тормозят, ускоряются, неплохие боковые сцепные свойства", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

При этом на дороге с неубранным снегом фрикционные и шипованные шины ведут себя одинаково, отметил Субботин. По его словам, свойства шипованных шин и "липучек" начинают проявляться только на льду и плотно укатанном снегу и в этих условиях шипы однозначно выигрывают.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гражданам, живущим в Московской области, но работающим в Москве, Вячеслав Субботин рекомендовал при выборе шин ориентироваться в первую очередь на состояние дорожного покрытия.





Вячеслав Субботин автомобильный эксперт, основатель команды "ГАЗ Рейд Спорт" Если на дороге много льда, не 100 и не 200 метров, а 50 километров, тогда лучше покупать шипованные. Если по льду нужно будет проехать всего 100 метров, фрикционные шины отлично с этим справятся.

Водителям с шипованными шинами Субботин рекомендовал плавно ускоряться, тормозить и входить в повороты. Дело в том, что шипы испытывают колоссальные нагрузки и в местах, где они плохо закреплены, они просто вылетают, добавил автоэксперт.

Кроме того, шипы очень сильно изнашивают асфальт, поэтому в ряде стран Европы они запрещены, заключил собеседник Москвы 24.

Ранее автоэксперт Алексей Аксенов рассказал, что при замене летней резины на зимнюю следует обращать внимание на ее состояние. По его словам, прорезы, трещины и вылетевшие шипы указывают на необходимость замены покрышек на новые, в противном случае они могут быть опасны как для автомобиля, так и для водителя. Также важно смотреть на маркировку: на зимней резине должна быть отметка в виде снежинки.

