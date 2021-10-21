Москвичам рекомендовали поменять шины на зимние из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Столичным водителям посоветовали начать менять шины на автомобилях из-за снега с дождем. Об этом столичный Дептранс написал в своем телеграм-канале.

"В Москве дождь и временами снег. Поэтому советуем начать менять шины", – говорится в публикации.

В ведомстве объяснили, что и без того жесткая летняя резина твердеет в холода, что создает опасность на дороге.

Ранее автоэксперт Алексей Аксенов рассказал, что при замене летней резины на зимнюю следует обращать внимание на ее состояние. По его словам, прорезы, трещины и вылетевшие шипы указывают на необходимость замены покрышек на новые, в противном случае они могут быть опасны как для автомобиля, так и для водителя. Также важно смотреть на маркировку: на зимней резине должна быть отметка в виде снежинки.

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшие выходные в столичном регионе начнется похолодание, а уже на следующей неделе температура в области опустится ниже нуля. В понедельник ночью, по его словам, столбики термометров покажут минусовые значения.

