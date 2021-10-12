Автоэксперт перечислил основные опасности при покупке машины онлайн

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Автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с Москвой 24 заявил, что при покупке новой машины онлайн нужно тщательно проверять ее комплектацию и внимательно вчитываться в договор.

Ранее компании Google и Kantar проанализировали путь покупателя к новому автомобилю. По данным авторов исследования, в 2021 году число принимающих решение о приобретении машины через интернет в России выросло до 7% против 5% годом ранее. Также две трети покупателей готовы на полностью автоматизированную онлайн-покупку.

По словам Ломанова, желание людей покупать машину в Сети объясняется попыткой сэкономить.

"Есть некая надежда, что дилер в этом случае навяжет как можно меньше дополнительного оборудования, тогда ценник станет вполне приемлемым. Но это не так. Скорее это маркетинговый ход, чем реальная возможность сэкономить", – объясняет Ломанов.

Эксперт отметил, что в России продажи автомобилей онлайн традиционно буксуют.





Андрей Ломанов автоэксперт Перед тем как купить дорогую технику, человек обязательно хочет ее посмотреть и потрогать. Не посидев в автомобиле, а увидев его на картинках, выводы сделать довольно сложно. Ощутить его салон, понять, насколько он подходит по функционалу, физически в этом случае невозможно.

"Исключение составляют те люди, которые, условно говоря, сначала едут к дилеру на тест-драйв автомобиля, а затем заказывают его онлайн. В этом случае все становится прозрачно. Человек видел машину и просто совершает покупку в интернете", – говорит собеседник Москвы 24.

Однако при покупке автомобиля онлайн следует помнить об ошибках, которые нередко происходят в процессе приобретения, предупреждает Ломанов. Одна из них касается оплаты приглянувшейся машины, сказал он.

"В этом случае приходится переводить всю сумму на автомобиль в онлайн-режиме. Понятно, что любая ошибка в счете или у оператора грозит тем, что деньги уйдут не туда. Их придется как-то вызволять. Поэтому большинство хочет внести сумму в операционной кассе, чтобы подстраховаться", – указывает Ломанов.

Кроме того, иногда фиксируются недочеты в комплектации автомобилей, продолжает специалист. Как правило, ошибки происходят непосредственно при сборке машины на заводе, добавил он.





Андрей Ломанов автоэксперт Человек набирает нужные ему опции, все это оплачивает, а с завода приходит машина без одной из них. К примеру, без подогрева заднего сиденья или лобового стекла. Это редкие случаи, но они бывают. Поэтому, когда покупателю придет автомобиль, нужно внимательно проверить комплектацию.

Чтобы избежать неприятностей, Ломанов призывает следовать простым рекомендациям. В первую очередь эксперт советует перед покупкой онлайн все же приехать на тест-драйв желаемой модели.

"Покупатель в любом случае заключает некий договор. Его нужно очень внимательно читать. Есть риск, что в договоре появится куча разных опций. Поэтому желательно посмотреть его с юристом, чтобы не попасть на дополнительные траты", – сказал специалист.

Также важный момент касается приемки автомобиля после покупки онлайн, говорит Ломанов. Если у владельца нет специальных знаний о проверке состояния машины, лучше привлечь к этому профессионала, советует он. Если пропустить недочеты, продать такой автомобиль в будущем станет гораздо сложнее, считает автоэксперт.

"Говорить об опасности покупок автомобилей онлайн нельзя. В целом все точно так же, как с помощью шоурума. Вполне вероятно, что рано или поздно все придет к онлайн-торговле автомобилями. В идеале это позволит существенно сэкономить и продавцам, и покупателям. На сегодняшний момент до этого еще очень далеко", – резюмировал Ломанов.

Ранее в Ассоциации европейского бизнеса сообщили, что продажи автомобилей в России за сентябрь 2021 года снизились на 22,6% из-за нехватки микрочипов. По данным аналитиков, больше всего это сказалось на таких производителях, как АвтоВАЗ, KIA и Hyundai.

