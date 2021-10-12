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16:51

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Автоэксперт перечислил основные опасности при покупке машины онлайн

В пару кликов. Безопасно ли покупать автомобиль онлайн
транспорт эксклюзив

Фото: depositphotos/liudmilachernetska@gmail.com

Автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с Москвой 24 заявил, что при покупке новой машины онлайн нужно тщательно проверять ее комплектацию и внимательно вчитываться в договор.

Ранее компании Google и Kantar проанализировали путь покупателя к новому автомобилю. По данным авторов исследования, в 2021 году число принимающих решение о приобретении машины через интернет в России выросло до 7% против 5% годом ранее. Также две трети покупателей готовы на полностью автоматизированную онлайн-покупку.

По словам Ломанова, желание людей покупать машину в Сети объясняется попыткой сэкономить.

"Есть некая надежда, что дилер в этом случае навяжет как можно меньше дополнительного оборудования, тогда ценник станет вполне приемлемым. Но это не так. Скорее это маркетинговый ход, чем реальная возможность сэкономить", – объясняет Ломанов.

Эксперт отметил, что в России продажи автомобилей онлайн традиционно буксуют.

Перед тем как купить дорогую технику, человек обязательно хочет ее посмотреть и потрогать. Не посидев в автомобиле, а увидев его на картинках, выводы сделать довольно сложно. Ощутить его салон, понять, насколько он подходит по функционалу, физически в этом случае невозможно.
Андрей Ломанов
автоэксперт

"Исключение составляют те люди, которые, условно говоря, сначала едут к дилеру на тест-драйв автомобиля, а затем заказывают его онлайн. В этом случае все становится прозрачно. Человек видел машину и просто совершает покупку в интернете", – говорит собеседник Москвы 24.

Однако при покупке автомобиля онлайн следует помнить об ошибках, которые нередко происходят в процессе приобретения, предупреждает Ломанов. Одна из них касается оплаты приглянувшейся машины, сказал он.

"В этом случае приходится переводить всю сумму на автомобиль в онлайн-режиме. Понятно, что любая ошибка в счете или у оператора грозит тем, что деньги уйдут не туда. Их придется как-то вызволять. Поэтому большинство хочет внести сумму в операционной кассе, чтобы подстраховаться", – указывает Ломанов.

Кроме того, иногда фиксируются недочеты в комплектации автомобилей, продолжает специалист. Как правило, ошибки происходят непосредственно при сборке машины на заводе, добавил он.

Человек набирает нужные ему опции, все это оплачивает, а с завода приходит машина без одной из них. К примеру, без подогрева заднего сиденья или лобового стекла. Это редкие случаи, но они бывают. Поэтому, когда покупателю придет автомобиль, нужно внимательно проверить комплектацию.
Андрей Ломанов
автоэксперт

Чтобы избежать неприятностей, Ломанов призывает следовать простым рекомендациям. В первую очередь эксперт советует перед покупкой онлайн все же приехать на тест-драйв желаемой модели.

"Покупатель в любом случае заключает некий договор. Его нужно очень внимательно читать. Есть риск, что в договоре появится куча разных опций. Поэтому желательно посмотреть его с юристом, чтобы не попасть на дополнительные траты", – сказал специалист.

Также важный момент касается приемки автомобиля после покупки онлайн, говорит Ломанов. Если у владельца нет специальных знаний о проверке состояния машины, лучше привлечь к этому профессионала, советует он. Если пропустить недочеты, продать такой автомобиль в будущем станет гораздо сложнее, считает автоэксперт.

"Говорить об опасности покупок автомобилей онлайн нельзя. В целом все точно так же, как с помощью шоурума. Вполне вероятно, что рано или поздно все придет к онлайн-торговле автомобилями. В идеале это позволит существенно сэкономить и продавцам, и покупателям. На сегодняшний момент до этого еще очень далеко", – резюмировал Ломанов.

Ранее в Ассоциации европейского бизнеса сообщили, что продажи автомобилей в России за сентябрь 2021 года снизились на 22,6% из-за нехватки микрочипов. По данным аналитиков, больше всего это сказалось на таких производителях, как АвтоВАЗ, KIA и Hyundai.

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