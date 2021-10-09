Эксперт рассказал, как взять автомобиль в кредит без ущерба для кошелька

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При оформлении кредита важно правильно рассчитать долговую нагрузку. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников.

Эксперт отметил, что стоимость автомобиля не должна превышать годовой семейный бюджет. А сумма платежа должна составлять не более 50% от гарантированного ежемесячного дохода.

"В этом случае покупка не ударит по семейному бюджету", – пояснил Шорников.

Ситуация с автокредитами, по словам специалиста, в целом соответствует рынку розничного кредитования.

Шорников уточнил, что рост цен на автомобили, а также кредитных ставок, сделали условия покупки транспорта таким способом менее привлекательными. По оценке эксперта, сейчас платеж по кредиту будет на 20-30% выше, чем год назад.

"Поэтому, если есть потребность в покупке авто, то откладывать ее нет смысла", – заключил специалист, подчеркнув, что в ближайший год продукт доступнее не станет.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал, когда выгоднее всего брать кредит. По его словам, лучшим временем для займа является тот момент, когда банки закрывают отчетный период, поскольку работники отделений банка будут пытаться нарастить продажи, предлагая новым клиентам различные на скидки или бонусы при оформлении кредита.

