Эксперты рассказали, как могут измениться налоги для автовладельцев в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект о замене транспортного налога топливным сбором, поскольку последний рассматривается как более справедливый. Об этом сообщает Life.ru.
Депутаты объяснили, что в случае замены автомобилисты будут платить суммы, сопоставимые с количеством поездок: в нынешних условиях некоторые водители снимают автомобиль с учета в период несезона, чтобы не платить транспортный налог, пока тот простаивает.
В настоящее время владельцы платят до трех сборов: транспортный налог, топливный акциз и налог на роскошь, если автомобиль попадает в соответствующий перечень. При этом на содержание и ремонт дорог идут только деньги, полученные от топливных сборов, что не устраивает многих россиян.
На этом фоне парламентарии предлагают полностью отменить транспортный налог, а топливный сбор направлять в бюджеты тех регионов, где было продано топливо. Подобное нововведение рассматривается как более справедливое, так как человек будет платить не за владение машиной, а за интенсивность использования ее и инфраструктуры.
Тем не менее специалисты сомневаются в целесообразности нововведения. Старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов отметил, что суммы, которые россияне тратят на содержание автомобилей, не снизятся, поскольку депутаты предлагают не отменить один из налог, а перенести его бремя на другой. Кроме того, вопрос вызывает и справедливость такого решения: перевод сборов в топливные акцизы приведет к тому, что за автомобили будут платить не только их владельцы, но и все, кто использует товары и услуги, в цене которых учтены транспортные расходы.
Также, по данным экспертов, ожидается и рост цен на топливо, что ранее уже происходило при обсуждении данного вопроса.
Ранее в Общественной палате Ленобласти предложили ввести общий порядок получения налоговых льгот на автомобили для многодетных семей. В настоящий момент преференции разнятся в зависимости от региона.
Общественники привели следующий пример: в столичном регионе от уплаты налога освобождается одна машина по выбору, а в Санкт-Петербурге льгота доступна только на автомобиль с мощностью не более 150 лошадиных сил. Необходимость введения единых льгот объясняется тем, что в многодетных семьях часто бывает не одна машина и не всегда в распоряжении семьи находятся маломощные автомобили.
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