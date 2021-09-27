В РФ предложили ввести единые налоговые льготы на авто для многодетных

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Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести общий порядок получения налоговых льгот на автомобили для многодетных семей, сообщает RT.

Специалист подготовил письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В нем он указал, что на данный момент преференции разнятся в зависимости от региона.

В качестве примера Петров привел Москву и область. В столичном регионе от уплаты налога освобождается одна машина по выбору. В Санкт-Петербурге льгота доступна только на автомобиль с мощностью не более 150 лошадиных сил.

Свое предложение о единых льготах представитель Общественной палаты также объяснил тем, что во многодетных семьях часто бывает не одна машина. Кроме того, не всегда в распоряжении семьи находятся маломощные автомобили или транспортные средства отечественного производства.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить многодетные семьи от оплаты проезда по платным трассам. Таким образом, как отметила специалист, можно было бы усилить социальную поддержку данной категории граждан.