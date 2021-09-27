В РФ предложили ввести единые налоговые льготы на авто для многодетных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести общий порядок получения налоговых льгот на автомобили для многодетных семей, сообщает RT.
Специалист подготовил письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В нем он указал, что на данный момент преференции разнятся в зависимости от региона.
В качестве примера Петров привел Москву и область. В столичном регионе от уплаты налога освобождается одна машина по выбору. В Санкт-Петербурге льгота доступна только на автомобиль с мощностью не более 150 лошадиных сил.
Свое предложение о единых льготах представитель Общественной палаты также объяснил тем, что во многодетных семьях часто бывает не одна машина. Кроме того, не всегда в распоряжении семьи находятся маломощные автомобили или транспортные средства отечественного производства.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить многодетные семьи от оплаты проезда по платным трассам. Таким образом, как отметила специалист, можно было бы усилить социальную поддержку данной категории граждан.
Россиянам рассказали, как вернуть деньги за проезд по платной трассе
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