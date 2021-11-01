Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на положительные результаты в вопросе взаимного признания вакцин от коронавируса. По его словам, данная проблема до сих пор остается сложной, однако Россия движется в правильном направлении.

Препарат "Спутник Лайт" подходит в том числе для первичной вакцинации от коронавируса, сообщил Песков.

Новый пункт вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус открыли на ВДНХ, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.