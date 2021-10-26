Опрос показал, что 30% финнов стали хуже относиться к России

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За девять лет отношение финнов к России ухудшилось на 30%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитической организацией Eva.

Негативно к РФ относятся 45% финнов, а 60% думают, что от страны исходит военная угроза. При этом причин негативного отношения к другой стране не видят 34% опрошенных.

Однако в 2012 году такой же опрос показал, что положительно к России относятся 63% финнов. О негативном отношении тогда заявляли 19% опрошенных.

В общей сложности в опросе участвовали 2 059 человек в возрасте от 18 до 79 лет.

Организация выяснила, что лучше к России относятся люди старшего поколения. На взгляды также влияет уровень образования.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров считает, что такое отношение финнов к России связано с имиджем государства, который создают западные СМИ. По словам Федорова, они выставляют РФ как агрессора, который хочет изменить мировой порядок.

"Не секрет, что общественное мнение формируется СМИ. Поэтому, если такой негатив присутствует на страницах печати, в сетях, то понятно, что большинство населения не разбирается в деталях и не интересуется профессионально политикой, поэтому переваривает и глотает то, что дают. Отсюда соответствующие настроения", – цитирует Федорова РБК.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте призвал Европу изменить отношения с Россией. Он считает, что текущие отношения России и Евросоюза можно охарактеризовать как несуществующие, поскольку на смену стремлению к партнерству пришли взаимные обвинения и подозрения.

Ниинисте подчеркнул, безусловно, между сторонами есть противоречия, однако, по его мнению, не стоит делать на этом акцент, а следует смотреть на "всю картину в целом", чтобы совместно решать ряд общих вопросов.

