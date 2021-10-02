Президент Финляндии призвал Европу изменить отношения с Россией

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Европейским странам следует поддерживать диалог с Россией, чтобы в том числе сохранилась возможность вместе отвечать на общие угрозы, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, выступая на церемонии в честь 60-летия финского Института внешней политики.

"Наши собственные отношения с Россией основываются на активном прямолинейном диалоге. То же самое должно быть возможным и на уровне Европы. В этой связи хочу упомянуть, что особенное сожаление вызывает то, что сотрудничество в рамках ОБСЕ на практике замерло", – приводит слова финского лидера интернет-журнал Verkkouutiset.fi.

Он считает, что текущие отношения России и Евросоюза можно охарактеризовать как несуществующие, поскольку на смену стремлению к партнерству пришли взаимные обвинения и подозрения.

Ниинисте подчеркнул, безусловно, между сторонами есть противоречия, однако, по его мнению, не стоит делать на этом акцент, а следует смотреть на "всю картину в целом", чтобы совместно решать ряд общих вопросов.

Ранее глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил о невозможности разрыва отношений с Россией. По его словам, это продемонстрировал саммит президентов РФ и США, а также недавний визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву.