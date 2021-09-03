В МИД Чехии заявили о невозможности разрыва отношений с Россией

Фото: depositphotos/alexeynovikov

В настоящее время невозможно не иметь отношений с Россией, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это продемонстрировал саммит президентов РФ и США, а также недавний визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву.

"Ни прибалтийские государства, ни Польша не прервали своих контактов с Москвой, хотя их отношения давно носят еще более острый характер, чем наши", – написал он в статье, опубликованной на сайте внешнеполитического ведомства Чехии.

По словам Кулганека, сейчас отношения Москвы и Праги находится в точке замерзания, это связано с инцидентом во Врбетице. Но, считает он, нельзя отказываться от отношений с Россией на основе чрезмерных эмоций. При этом, по его утверждению, Прага отреагировала на эти события "как суверенная и уверенная в себе страна".

"Сейчас, своего рода, аудит чешско-российских отношений, затронувший ряд министерств. <...> Я убежден, что в наших жизненных интересах – сидеть за одним столом с российскими дипломатами", – добавил глава МИД Чехии.

Он также выразил надежду, что никакие дебаты о возможном закрытии посольства Чехии в Москве не состоятся. Кулганек отметил, что политика должна как можно меньше вмешиваться в экономическое или культурное сотрудничество обеих стран.

Отношения между Москвой и Прагой обострились на фоне того, как в середине апреля Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, определив их как сотрудников СВР и ГРУ и обвинив РФ в причастности к взрывам на военных складах во Врбетице.

В конце июня Чехия потребовала от России компенсации ущерба за эти взрывы. Нота с таким требованием была вручена российскому послу в Чехии Александру Змеевскому. Речь идет о сумме примерно в 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро).