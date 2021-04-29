Глава МИД Чехии высказался об отношениях с Россией

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Чехия не желает эскалации отношений с Россией и верит, что со временем их удастся урегулировать, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек.

"Меня совсем не устраивает нынешняя ситуация в российско-чешских отношениях. Я как министр иностранных дел заинтересован в улучшении отношений с нашими зарубежными партнерами", – цитирует министра RT.

Глава МИД отметил, что Россия – важный европейский игрок, и, хотя интересы Москвы и Праги порой отличаются, на некоторые проблемы у стран схожий взгляд.

Кулганек подчеркнул, что для чешско-российских отношений начинается сложная фаза, однако при взаимном уважении они смогут стать взаимовыгодными.

Он также заявил, что ждет обсуждения с Россией вопросов, касающихся работы посольств двух стран в Москве и Праге, напомнив, что Чехии пришлось отреагировать на вскрывшиеся обстоятельства взрыва во Врбетице.

Отношения между Прагой и Москвой стали ухудшаться после того, как правительство Чехии обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого из страны были высланы российские дипломаты.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов.

Однако президент страны Милош Земан во время чрезвычайного телевизионного обращения рассказал, что взрывы могли произойти не только из-за действий иностранных спецслужб, но и вследствие неосторожного обращения с боеприпасами.