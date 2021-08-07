Глава МИД Чехии призвал выстраивать заново политические отношения с Россией

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Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек считает, что республике нужно заново выстраивать политические отношения с Россией, сообщает сайт газеты "Право".

"Наши политические отношения необходимо выстраивать снова. Это никто не ставит под сомнение", – отметил он.

Министр рассказал, что создал в МИД закрытый круглый стол для обсуждения представлений об отношениях с Россией. По словам Кулганека, вопрос развития отношений двух стран предстоит решать новому правительству республики.

Отношения между Москвой и Прагой обострились на фоне того, как в середине апреля Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, определив их как сотрудников СВР и ГРУ и обвинив РФ в причастности к взрывам на военных складах во Врбетице.

Президент Чехии Милош Земан позже заявил о состоятельности нескольких версий взрывов на складах с оружием в Врбетице. Он напомнил, что в рамках первой версии указывается на ошибки при разгрузке вооружения.

Вторая, которую озвучила глава Минюста Мария Бенешова, подразумевает, что взрывы должны были прикрыть недостачу вооружения. Версия юриста фирмы Imex, которая выступала арендатором складов, похожа на предыдущую, но подразумевает взрывы как прикрытие воровства оружия.

28 июня стало известно, что Чехия потребовала от РФ компенсации ущерба за взрывы. Сообщалось, что российскому послу в Чехии Александру Змеевскому была вручена нота с требованием возместить ущерб, причиненный взрывом в Врбетице. Речь идет о сумме примерно в 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро).