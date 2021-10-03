В МИД РФ оценили слова президента Финляндии о важности диалога с Россией

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Москва надеется, что заявления, подобные тому, что сделал президент Финляндии Саули Ниинисте, будут становиться все тверже, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
Он подчеркнул, что в новом многополярном мире следует объединять усилия, а не строить искусственные барьеры. Дипломат также отметил, что Финляндия относится к тем странам ЕС, которые выступают за развитие здоровых и добрососедских отношений с РФ.
"Хотелось бы надеяться, что эти голоса будут становиться все тверже, потому что в новом многополярном мире со все возрастающим количеством общих вызовов и угроз, задач, которые необходимо совместно решать, требуется объединение усилий", – приводит слова Грушко РИА Новости.
По словам дипломата, принципы, которыми руководствуются в Хельсинки, абсолютно понятны Москве, поскольку уходят в саму историю российско-финских отношений, которые в последние годы отличались особой доверительностью, а также наличием разветвленных экономических связей.
Накануне, выступая на церемонии в честь 60-летия финского Института внешней политики, Ниинисте заявил, что европейским странам следует поддерживать диалог с Россией, чтобы в том числе сохранилась возможность вместе отвечать на общие угрозы.
Финский лидер отметил, что текущие отношения России и Евросоюза можно охарактеризовать как несуществующие, поскольку на смену стремлению к партнерству пришли взаимные обвинения и подозрения.
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