Лавров указал на бесполезность ультиматумов в диалоге с Россией

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Санкции и ультиматумы не являются эффективным способом взаимодействия с Российской Федерацией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Ни санкции, ни ультиматумы не годятся для того, чтобы пытаться разговаривать с нами и достигать каких-то договоренностей", – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что готовность России к диалогу с другими странами нельзя принимать за слабость. Он также отметил, что РФ рассчитывает "отстаивать свои взгляды на мироустройство, на то, как надо развивать международные отношения".

По мнению главы МИД РФ, представители западных стран не вполне готовы к честному диалогу на основе конкретных фактов. Лавров добавил, что подобная политика подрывает уверенность в идее такого способа урегулирования спорных вопросов.

Накануне замминистра МИД РФ Александр Грушко заявил, что Кремль готов жестко реагировать на любые попытки давления со стороны Запада. По мнению чиновника, на данный момент отношения России и Европы находятся в сложном положении и не могут адекватно развиваться.