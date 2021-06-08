В МИД пообещали жестко отвечать на любое давление со стороны Запада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москва будет жестко реагировать на любые попытки давления со стороны Запада, в том числе и на санкции. Об этом заявил замминистра МИД РФ Александр Грушко.
"Если мы будем продолжать сталкиваться с враждебными проявлениями, будь то санкции или попытки военного давления, мы, конечно, будем отвечать и жестко отстаивать наши интересы", – приводит его слова РИА Новости.
Дипломат также добавил, что на данный момент отношения России и ЕС оказались в "нулевой точке", что не позволяет им развиваться. По его словам, на фоне позитивного опыта прошлых лет растет осознание ненормальности нынешнего взаимодействия. В связи с этим Грушко напомнил об объеме торговли, который в 2013 году достигал 417 миллиардов евро.
Ранее в МИД РФ заявили, что режим санкций в отношении России останется навсегда. Как отметили в ведомстве, он уже закреплен во многих законодательных актах стран Запада.
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