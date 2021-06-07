В МИД сообщили, что режим санкций Запада против РФ останется навсегда

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Режим санкций против РФ закреплен во многих законодательных актах стран Запада и останется навсегда. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Александр Панкин на парламентских слушаниях в Госдуме.

"Режим санкций был всегда. И он останется навсегда, давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных нормативных актах американских и других государств, и открутить назад будет невозможно", – цитирует Панкина ТАСС.

Кроме того, он отметил, что РФ не будет просить кого-либо снять санкции и не будет каяться за то, чего не делает.

"Понятно, что мы Крым не отдадим. Если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами так же, как были санкции на Прибалтику, пока она не отделилась и не стала тремя отдельными государствами", – заключил Панкин.

30 апреля Россия запретила въезд восьми гражданам стран – членов ЕС. В числе лиц, вошедших в список, оказались вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, спецдокладчик ПАСЕ Жак Мэр и другие специалисты.

В Евросоюзе допустили принятие ответных мер на санкции России. Там их назвали неприемлемым шагом, который не оправдан с юридической точки зрения и не имеет под собой никакого основания.

