Постпред РФ разъяснил ЕС ответные санкции Москвы

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов дал пояснения Еврокомиссии об ответных мерах Москвы на санкции Брюсселя.

Как говорится в заявлении постоянного представительства России при Евросоюзе, 3 мая состоялась встреча Чижова с генсекретарями Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и Еврокомиссии Илзе Юхансоне.

"Была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем. Российская сторона вновь подтвердила свою готовность к этой работе", – отметили в дипмиссии.

В ходе беседы обсуждалось состояние отношений РФ и ЕС. Участники встречи "выразили сожаление в связи с усилившейся в последнее время тенденцией к их ухудшению".

30 апреля МИД РФ объявил о запрете на въезд восьми гражданам стран – членов ЕС. В список попали председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах и другие представители официальных структур.

В марте ЕС запретил въезд и доступ к европейской финансовой системе главе СК Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову, главе ФСИН Александру Калашникову и главе Росгвардии Виктору Золотову из-за преследования оппозиционера Алексея Навального.