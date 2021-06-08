Канада считает необоснованными санкции РФ в отношении девяти граждан страны

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Правительство Канады считает необоснованными российские санкции в отношении девяти канадцев, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД этой страны. Там также подчеркнули, что "продолжат работать с партнерами в защиту демократии".
"Санкции России против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и не обоснованы", – говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что РФ на бессрочной основе закрыла въезд для девяти граждан Канады, которые причастны к формированию антироссийской политики.
В черный список попали в том числе начальник разведывательного управления ВС Канады Скотт Бишоп, замминистра национальной обороны страны Джоди Томас, руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Канады Марси Суркес и другие.
Как подчеркнула Захарова, ограничительные меры послужили ответом на антироссийские санкции канадского правительства от 24 марта текущего года, которые были введены "под надуманным предлогом".
В МИД РФ подчеркнули, что Оттава продолжает вести контрпродуктивную политику. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва готова к развитию двусторонних отношений в региональных вопросах, бизнесе и в Арктике.
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