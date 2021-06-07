Россия закрыла въезд девяти гражданам Канады

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Россия закрыла въезд для девяти граждан Канады, которые причастны к формированию и проведению антироссийской политики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В ответ на введенные канадским правительством 24 марта 2021 года незаконные санкции против граждан Российской Федерации под надуманным предлогом якобы преследований осужденного за противоправные деяния российского гражданина Алексея Навального принято решение закрыть въезд в Россию на бессрочной основе нижеследующим лицам, имеющим гражданство Канады", – говорится в сообщении.

В черный список попали в том числе начальник разведывательного управления ВС Канады Скотт Бишоп, замминистра национальной обороны страны Джоди Томас, руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Канады Марси Суркес и другие.

Как отметили в МИД РФ, Канада продолжает вести контрпродуктивную политику в отношении России. При этом в ведомстве подчеркнули, что Москва, если Оттава будет готова, открыта к развитию двусторонних отношений главным образом в Арктике, а также в региональных вопросах и бизнесе.

Ранее МИД запретил въезд в Россию 8 гражданам стран ЕС и представителям официальных структур. Такая мера была принята в ответ на введенные 2 и 22 марта 2021 года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

В число политиков, которым был запрещен въезд, попали вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, а также спецдокладчик ПАСЕ по вопросу о предполагаемом отравлении российского оппозиционера Алексея Навального Жак Мэр.

