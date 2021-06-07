Россия закрыла въезд девяти гражданам Канады

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Россия закрыла въезд для девяти граждан Канады, которые причастны к формированию и проведению антироссийской политики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"В ответ на введенные канадским правительством 24 марта 2021 года незаконные санкции против граждан Российской Федерации под надуманным предлогом якобы преследований осужденного за противоправные деяния российского гражданина Алексея Навального принято решение закрыть въезд в Россию на бессрочной основе нижеследующим лицам, имеющим гражданство Канады", – говорится в сообщении.
В черный список попали в том числе начальник разведывательного управления ВС Канады Скотт Бишоп, замминистра национальной обороны страны Джоди Томас, руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Канады Марси Суркес и другие.
Как отметили в МИД РФ, Канада продолжает вести контрпродуктивную политику в отношении России. При этом в ведомстве подчеркнули, что Москва, если Оттава будет готова, открыта к развитию двусторонних отношений главным образом в Арктике, а также в региональных вопросах и бизнесе.
Ранее МИД запретил въезд в Россию 8 гражданам стран ЕС и представителям официальных структур. Такая мера была принята в ответ на введенные 2 и 22 марта 2021 года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.
В число политиков, которым был запрещен въезд, попали вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, а также спецдокладчик ПАСЕ по вопросу о предполагаемом отравлении российского оппозиционера Алексея Навального Жак Мэр.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: