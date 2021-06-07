Агента украинских спецслужб выдворили из РФ

09:43
Фото: ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ России задержали агента украинских спецслужб, его выдворили из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича", – говорится в сообщении.
Как было установлено, деятельность Семеняки длительный период времени координировалась сотрудниками украинской контрразведки.
В ЦОС отметили, что агент украинских спецслужб не успел нанести ущерб внешней безопасности РФ.
"Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет", – сообщили в ФСБ.
Уточняется, что он покинул Россию 3 июня.
В апреле ФСБ задержала в Севастополе россиянина, собиравшего секретные данные о Черноморском флоте для военной разведки Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене.
По данным спецслужб, гражданин России целенаправленно собирал и передавал в главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота.
Из России выдворили агента украинских спецслужб
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