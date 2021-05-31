Чехия раскрыла своих агентов в России – СМИ

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Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек поставил под угрозу работу спецслужб республики в России, сообщает интернет-издание "Список", ссылаясь на заявление, сделанное политиком.
По его словам, чешским спецслужбам пришлось в спешке вывезти своих сотрудников из России незадолго до публикации об инциденте во Врбетице.
"Мы сделали все возможное, чтобы люди, о которых вы говорите, покинули Россию ни спецборотом, ни на специальных машинах, а так, чтоб российская сторона не знала об их отъезде, ведь иначе им могла грозить не только депортация", – сказал Гамачек.
Издание пишет, что своим заявлением вице-премьер помог Кремлю "выйти на след" чешских агентов в стране. Портал напомнил, что министр внутренних дел не имеет права говорить о работе разведки за рубежом.
"Ни один министр любого правительства не может открыто признавать в средствах массовой информации, что его страна осуществляет какую-либо разведывательную деятельность за границей", – сообщил бывший заместитель директора Чешской службы внешней разведки Ян Пашурек.
Он подчеркнул, что Гамачек предоставил российской стороне "очень важную информацию".
В середине апреля Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства. Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах в Врбетице.
В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешской дипломатии персонами нон грата, а сами обвинения назвала надуманными и голословными.
В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Чехия "расхлебывает" историю со взрывами на складах с позором.
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