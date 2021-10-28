В Кремле опровергли данные о "перезапуске" кампании по продвижению вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Распространенная в СМИ информация о перезапуске кампании по продвижению вакцинации от коронавируса, которую якобы планируют российские власти, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Песков отметил, что информационная кампания – это процесс, требующий постоянной работы и усилий, "как езда на велосипеде".

"Особенно в том, что касается вакцинации, и особенно с учетом специфики подхода наших соотечественников к теме вакцинации. Это кампания, которая должна вестись и ведется на постоянной основе", – уточнил Песков.

По словам Пескова, информационная работа по теме вакцинации осуществляется в абсолютно разных сегментах медиа: как в традиционных, так и в новых.

Отвечая на вопрос, достаточны ли меры, предпринимаемые властями для продвижения вакцинации, пресс-секретарь президента отметил, что критерием такой оценки является достижение поставленных целей.

"Пока цели нашей не достигнем, пока мы не достигнем общественного иммунного барьера, любые наши усилия будем считать недостаточными", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что главная цель информационной кампании – убедить всех. При этом жесткость некоторых введенных в России ограничительных мер, по словам Пескова, продиктована жесткими условиями пандемии.

"Эти условия очень простые: если человек не прививается, он может умереть. Если человек не прививается, ему будет некомфортно жить. Собственно, тут обстоятельства диктуют жесткость", – заключил представитель Кремля.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что власти РФ планируют перезапустить кампанию по продвижению вакцинации от COVID-19. По ее данным, заняться данным вопросом поручил замглавы администрации президента Сергей Кириенко, поскольку прежняя работа, которую осуществляла АНО "Национальные приоритеты", была признана неэффективной.