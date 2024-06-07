07 июня, 20:31Экономика
ЦБ оценил влияние повышенного налога на прибыль на банковский сектор в 200 млрд
Фото: depositphotos/Keola
Повышение налога на прибыль до 25% не окажет существенного влияния на финансовую устойчивость российских банков. В соответствии с предварительной оценкой Центробанка, на налог "уйдет" около 200 миллиардов рублей, рассказала в рамках пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Она пояснила, что изменения не повлияют на финансовую устойчивость кредитных организаций России в связи с тем, что у них есть запас капитала.
"В потенциале это может сократить потенциал кредитования. Почему? Потому что прибыль – основной источник повышения капитализации банка. По сути, это инвестиции в капитал, а от размера капитала зависят темпы роста кредитования", – уточнила глава ЦБ.
Ранее ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В соответствии с прогнозами, при воздействии проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вновь будет соответствовать целевому уровню к 2025 году и будет находиться около 4%.
Позже Набиуллина заявила, что при отсутствии снижения устойчивого инфляционного давления в России Центробанк может принять решение о существенном повышении ключевой ставки в июле. Она уточнила, что это произойдет, если скорость замедления показателей инфляции будет превышать предусмотренные базовым сценарием.
"Деньги 24": Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых