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07 июня, 21:07

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Песков: Крым вошел в состав РФ, не нарушая международное право

Песков заявил об отсутствии территориального спора после вступления Крыма в РФ

Фото: 123RF/bloodua

Вступление Крыма в состав России проводилось в соответствии с международным правом и не является территориальным спором. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в рамках интервью РБК.

"Все-таки после того, как Крым вернулся в Россию, у нас с Украиной появилась вот эта проблема, которую они считают территориальной. Мы ее не считаем территориальной, потому что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации", – подчеркнул представитель Кремля.

Он также обратил внимание, что процесс включения полуострова в государство проводился в строгом соответствии с международным правом. Песков подчеркнул, что в связи с этим "ни у кого никаких не должно быть вопросов".

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в России могут создать новый федеральный округ. В него будут включены Донецк, Луганск, Запорожская и Херсонская области, а также Крым. По его словам, округ может быть назван Новороссией, а его столицей стать Симферополь.

Он обратил внимание, что такое решение позволило бы улучшить взаимодействие федерального центра РФ с ее новыми регионами.

В свою очередь с комментарием по этому вопросу выступил Песков. Он подчеркнул, что в настоящее время звучит много различных идей на эту тему. Тем не менее, по словам представителя Кремля, власти страны еще не приняли окончательного решения.

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