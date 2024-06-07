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Красной линией для РФ стало постепенное превращение Украины в "анти-Россию", а не шаги страны в направлении Евросоюза, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в рамках интервью РБК.

"Смотрите, когда Украина сказала, что мы не хотим быть в орбите России, это когда они стали работать над соглашением об ассоциации с ЕС. Это имело сугубо рыночные последствия", – отметил представитель Кремля, ответив таким образом на вопрос о том, как соотносятся стремление государств к самостоятельному выбору своих партнеров и создание многополярного мира с тем, что выбор Киева в пользу Запада послужил для России красной линией.

Песков обратил внимание, что другой контекст ситуация приобрела после того, как в Одессе начали ежегодно проводиться учения НАТО. Кроме того, влияние на дальнейшее развитие событий оказала информационная кампания за вступление в Украины в состав Альянса. При этом, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, подавляющее большинство граждан страны на тот момент были с этим не согласны.

Также Песков напомнил, что военные советники США прибыли на Украину и получили кабинеты в администрации президента страны. После этого они стали брать под контроль различные рычаги как в политической, так и в экономической системе государства, приступив к "превращению Украины в анти-Россию", подчеркнул он.

Ранее в рамках выступления на пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не будет "со всеми воевать", но продолжит добиваться надежных условий, соответствующих ее интересам. Эти слова главы государства стали ответом на вопрос о том, как российская сторона может вести переговоры с западными странами, если они нарушают все договоренности.

