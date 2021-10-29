Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 13 регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшилась за неделю в 13 регионах России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на систему здравоохранения. Сегодня на карте нет ни одного "зеленого" региона", – сказала Голикова.

По данным вице-премьера, на сегодняшний день в России доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа (80%. – Прим. ред.) составляет 67,8%. Она также заявила, что за последние шесть недель в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

В Роспотребнадзоре рассказали об основных рисках отказа от вакцинации. В ведомстве предупредили, что у перенесших коронавирус в 5,6 раза увеличивается риск эректильной дисфункции, а также 33% перенесших COVID-19 страдают от нервно-психологических расстройств.