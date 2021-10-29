Путин допустил открытие железнодорожного сообщения между РФ и Финляндией к концу года

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Владимир Путин рассчитывает, что туристические перевозки по железной дороге между Россией и Финляндией будут возобновлены к концу года. Об этом он заявил на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что пандемия нанесла большой урон туристической отрасли. Однако, по его словам, авиасообщение между странами все же было возобновлено.

Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией закрыли в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Ранее в пресс-службе финского железнодорожного оператора VR рассказали, что Финляндия и Россия планируют возобновить железнодорожное сообщение к рождественскому сезону. В компании сообщили, что занимаются подготовкой данного вопроса вместе с РЖД. Рождественский сезон в Финляндии открывается обычно в конце ноября – начале декабря.

С 9 ноября Россия возобновит авиасообщение с Финляндией. Ограничения снимаются также на полеты в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию, Таиланд.

