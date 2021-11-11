Ученые выяснили, что беременные мальчиками менее защищены от коронавируса

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Пол будущего ребенка может определять иммунный ответ матери при столкновении с вирусными и бактериальными инфекциями. Об этом со ссылкой на российских акушеров сообщает газета "Известия".

Поводом для таких выводов стало исследование ученых из Соединенных Штатов. Они проанализировали защитные реакции беременных. Всего участие в исследовании приняли 68 женщин, 38 которых заразились SARS-CoV-2 в течение третьего триместра.

Таким образом, ученые определили, если пол будущего ребенка мужской, то организм беременных вырабатывает меньшие титры защитных антител к COVID-19. Помимо этого, меньшее количество нейтрализующих антител передает и сама мама мальчику.

Российские специалисты уверены, что все дело в гормонах. Как рассказала врач акушер-гинеколог Бальжина Тагарова, иммунитет беременных девочками работает активнее, поэтому они лучше защищены от инфекции, а плод мужского пола в целом больше подвержен к различным внутриутробным осложнениям.

"На активацию клеток иммунной системы влияют половые гормоны и гормоны, присутствующие в плаценте. <...> Гормоны в этом случае действуют как иммуномодуляторы, регулирующие чувствительность всей системы. Например, гормоны, которые вырабатываются плодом женского пола, являются иммуностимуляторами", – отметила специалист.

Гинеколог-репродуктолог Екатерина Утишева, в свою очередь, рассказала, что более высокую заболеваемость среди мужчин во взрослом возрасте объясняют гендерными различиями в количестве рецепторов, с которыми взаимодействует коронавирус при поражении клеток.

"В период новорожденности эти различия, как становится ясно из исследования, могут быть связаны с разницей во внутриутробном иммунитете", – подчеркнула она.

Ранее главный внештатный специалист по акушерству Минздрава РФ Роман Шмаков заявил, что показатель смертности от COVID-19 среди беременных и рожениц в 2021 году в России увеличился в три раза. Специалист подчеркнул, что данной категории женщин особенно необходимо пройти вакцинацию от коронавируса.