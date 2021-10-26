В России начали делать первые прививки от коронавируса кормящим мамам

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Кормящие мамы в РФ начали прививаться от коронавируса, передает РИА Новости.
Процедура стала возможной после внесения соответствующего разрешения в инструкцию к вакцине "Спутник V". Ранее грудное вскармливание было противопоказанием для применения препарата.
Как рассказала жительница Красногорска Надежда, она записалась на вакцинацию через портал "Госуслуги". Непосредственно в медицинском учреждении она заполнила анкету, посетила терапевта и сделала прививку. Особый указаний, по словам женщины, она от врача не получила.
По информации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в стране выросло число заболевших коронавирусом среди беременных. Состояние женщин, которые вынашивают детей, мониторит Центр акушерства и гинекологии по указанию Минздрава.
В Минздраве рассказали о вакцинации беременных и кормящих мам
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