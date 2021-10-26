Системы здравоохранения ряда регионов РФ испытывают максимальные нагрузки – Мурашко

Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Системы здравоохранения ряда регионов РФ испытывают максимальную нагрузку в связи с текущей эпидемиологической ситуацией, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Хотел бы отметить регионы, имеющие наиболее высокие риски по оказанию медицинской помощи. Это Республика Татарстан, Ивановская область, Оренбургская область, Воронежская область, Саратовская область, Удмуртская Республика, Липецкая область", – отметил министр на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Ранее Мурашко сообщил, что сегодня в России свободны всего 12% больничных коек для пациентов с коронавирусом. По его словам, в регионах развернуто 292 тысячи коек для пациентов с COVID-19. Он добавил, что в ряде субъектов количество коек необходимо дополнительно наращивать.
В России за последние сутки выявили 36 446 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после перенесенной болезни 26 973 пациента.
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