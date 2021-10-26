В Депздраве рассказали, когда в Москве ожидается пик заболеваемости COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В Москве пик заболеваемости COVID-19 ожидается в конце текущей недели, заявила заместитель руководителя департамента здравоохранения Елена Хавкина на пленарном заседании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "Регионы за здоровье". Об этом сообщает РИА Новости.
"Москва сегодня, как и весь мир, переживает новую, четвертую волну, к сожалению, мы ожидаем, что к концу, наверное, этой недели у нас будет достаточно высокий пик заболеваемости", – сказала Хавкина.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что за последнюю неделю число госпитализаций из-за COVID-19 в Москве выросло на 10%. Он также отметил, что в городе ситуация остается напряженной.
При этом мэр подчеркнул, что в настоящее время объем госпитализаций ниже, чем в прошлые периоды. Собянин считает, что на это повлияла вакцинация.
Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, на сегодняшний день в России свободны всего 12% больничных коек для пациентов с коронавирусом. По его словам, в регионах развернуто 292 тысячи коек для пациентов с COVID-19.
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