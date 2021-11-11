Иммунолог назвал способ получить ударный уровень антител к коронавирусу

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Чтобы организм выработал ударную дозу антител к коронавирусу, необходимо повторно привиться спустя полгода после первой вакцинации или перенесенной болезни. Об этом в беседе с Ura.ru заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Если мы поставим прививку первый раз, иммунная система выработает высокий уровень антител, но они будут быстро падать, потому что иммунитет так устроен", – объяснил он.

По словам медика, без контакта с патогеном иммунитет быстро расходует антитела, поскольку для их поддержания на прежнем уровне требуется много энергии и белка. При этом клеточный иммунитет сохраняется дольше пяти месяцев и держится на достаточно высоком уровне, однако для обеспечения наиболее надежной защиты от COVID-19 необходима только повторная вакцинация, заключил Болибок.

Иммунолог Николай Крючков, в свою очередь, согласился со словами коллеги. Он отметил, что уровень антител необходимо поддерживать на отметке 1 000 баллов на миллилитр, что обеспечит защиту организма на 95%.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недостижение нужного уровня коллективного иммунитета к COVID-19 среди россиян может повлечь необходимость введения новых ограничений. По его словам, это может потребоваться из-за дополнительной нагрузки на здравоохранение из-за роста заболеваемости коронавирусом.

