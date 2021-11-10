Путин предупредил о последствиях из-за задержки темпов вакцинации в РФ

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Задержка темпов вакцинации от коронавирусной инфекции может привести к тому, что усилия, направленные на борьбу с пандемией, окажутся напрасными, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Российский лидер попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову повторить ее доклад о необходимости достижения определенного уровня вакцинации.

"Если мы этого не сделаем к определенному сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией и тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, они могут пойти насмарку", – подчеркнул президент.

Путин подчеркнул, что эти разъяснения должны быть услышаны не только членами кабмина, но и всеми гражданами страны.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России следует ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

По его словам, возможность победить COVID-19 появится тогда, когда прививку сделают 70–75% населения страны. Он отметил, что невакцинированный человек наносит вред не только себе, но также своим близким и всем окружающим.

