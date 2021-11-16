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Общество

16:35

Требования о QR-кодах будут распространяться и на зарубежные авиакомпании – Минтранс РФ

общество транспорт

Фото: depositphotos/mike_kiev

Требования о QR-кодах для покупки авиабилетов и посадки на борт будут распространяться и на зарубежные компании, заявил замминистра транспорта РФ Кирилл Богданов.

По его словам, зарубежные компании поставят перед фактом.

"Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территорию России", – цитирует Богданова ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму проекты законов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Согласно документам, посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, а также совершать междугородные и международные поездки на железнодорожном и авиатранспорте можно будет только при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел инфекцией, или медотвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Без QR-кода скоро нельзя будет попасть в самолеты и поезда

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